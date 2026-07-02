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Le titre Dollar Tree en hausse après l'annonce d'un plan de rachat d'actions de 2,5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 14:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juillet - ** L'action Dollar Tree ( DLTR.O ) a progressé de 1,3% à 122,70 dollars avant l'ouverture du marché

** Le distributeur à bas prix renouvelle son autorisation de rachat d’actions à hauteur d’environ 2,5 milliards de dollars, y compris les montants restants au titre du programme préexistant

** Il indique avoir racheté pour 500 millions de dollars de ses actions ordinaires en juin dans le cadre d'une transaction en bloc impliquant des actionnaires vendeurs, et que DLTR disposait encore d'environ 700 millions de dollars sur son autorisation de 2,5 milliards de dollars après cette transaction

** À la clôture de mercredi, le titre avait reculé de 1,5% depuis le début de l'année

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