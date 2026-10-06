Le titre Dollar General progresse après que Gordon Haskett a relevé sa recommandation à “acheter”

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6 octobre - ** L'action du distributeur à bas prix Dollar General DG.N a progressé d'environ 3 % à 122,34 dollars lors des échanges de l'après-midi

** Gordon Haskett relève sa recommandation à “acheter” avec un objectif de cours de 140 dollars, à la suite d’une rencontre avec la direction de l’entreprise

** La société de courtage indique que les consommateurs aux revenus plus élevés se tournent de plus en plus vers Dollar General, les prix élevés de l’essence pesant sur le budget des ménages, ce qui crée des opportunités de gains de parts de marché

** Elle ajoute que les consommateurs à faibles revenus ont stabilisé et adapté leurs habitudes de consommation malgré la hausse des coûts du carburant, grâce à la stabilité de l’emploi

** La société de courtage indique que les clients se rendent dans des magasins plus proches de chez eux, effectuent des visites plus fréquentes et achètent moins d’articles par visite, des tendances qu’elle juge favorables à DG

** La société se concentre sur l’élargissement de son offre à 1 dollar et prévoit une augmentation de 40 % des articles saisonniers à 1 dollar au cours du second semestre de cette année

** La société affirme que ses partenariats de livraison ont contribué à attirer de nouveaux clients et à conquérir des parts de marché au détriment des supermarchés et des pharmacies traditionnels

** Sur 32 sociétés de courtage, 13 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou “surpondérer”, 18 “conserver” et une “vendre”; leur objectif de cours médian est de 140 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 8 % depuis le début de l’année