Le titre de Savers Value Village recule alors qu'Ares s'apprête à céder une partie de sa participation

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11 août - ** Les actions de Savers Value Village ( SVV.N ), chaîne de magasins d'occasion, ont chuté de 11,9 % après la clôture, à 10,40 dollars, suite à l'annonce d'une offre secondaire ** SVV, dont le siège se trouve à Bellevue, dans l'État de Washington, lance une offre de 15 millions d'actions de la part des fonds de capital-investissement et de crédit d'Ares

** Par ailleurs, la société rachètera jusqu’à 10 millions de dollars d’actions issues de l’offre auprès des chefs de file

** JP Morgan, Goldman Sachs, Jefferies et UBS sont les co-teneurs de livre ** Avant l'opération, Ares ARES.N détenait environ 117,4 millions d'actions, soit environ 76 % des 154,3 millions d'actions en circulation de SVV, selon le prospectus

** L'action SVV a clôturé en baisse de 4 % à 11,80 dollars mardi. Elle a progressé de 59 % au cours des trois derniers mois, affichant une hausse de 26 % depuis le début de l'année

** Sur 11 analystes, 8 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », tandis que 3 recommandent de « conserver »; l'objectif de cours médian est de 14,50 dollars, selon les données de LSEG