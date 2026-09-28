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Le titre de Quantum Co IonQ progresse alors que BofA rejoint le camp des optimistes
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 16:23

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 septembre - ** Le titre IONQ.N de la société d'informatique quantique IonQ a progressé de 3,7% à 47,18 dollars en début de séance lundi et s'apprête à enregistrer une sixième séance consécutive de hausse après que BofA Global Research a lancé sa couverture avec une recommandation “acheter”

** La société de courtage fixe son objectif de cours à 60 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 32% par rapport au cours de clôture de vendredi

** Vivek Arya, analyste chez BofA, indique dans une note qu’IonQ est la plus grande société cotée en bourse spécialisée exclusivement dans l’informatique quantique en termes de chiffre d’affaires, grâce à “sa stratégie d’augmentation du nombre de qubits basée sur les semi-conducteurs, à l’engagement important de ses clients

et à sa présence dans les domaines de l’informatique quantique, des communications et de la détection”

** Le système Superion 256 de nouvelle génération de la société sera le premier à utiliser la technologie de contrôle électronique des qubits (EQC) sur silicium, précise M. Arya, ajoutant qu’il s’agit d’un changement d’architecture significatif susceptible de permettre une augmentation substantielle du nombre de qubits logiques

** M. Arya précise que l’acquisition récemment finalisée de SkyWater permet d’ajouter une activité opérationnelle de fonderie à la demande, tout en internalisant le développement des procédés, la fabrication de plaquettes et le conditionnement avancé

** Sur les 15 courtiers couvrant IONQ, 12 attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, et 3 la note “conserver”; le cours cible médian est de 65 dollars, selon les données de LSEG

** Grâce à cette hausse, le titre affiche une progression d’environ 5% depuis le début de l’année, mais reste environ 44% en deçà de son plus haut intrajournalier sur 52 semaines, à 84,64 dollars, atteint le 13 octobre

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/09/2026 à 16:23:06.

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