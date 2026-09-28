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Les rendements obligataires mondiaux s’envolent
information fournie par Amundi 28/09/2026 à 16:54

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Forte activité économique aux États-Unis et dans la zone euro, La Banque d'Indonésie en pause … ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

Les rendements obligataires ont de nouveau progressé, provoquant une hausse du rendement moyen de la dette souveraine mondiale* à près de 4 %, son plus haut niveau depuis 2007.

Cette dernière hausse a été alimentée par des indicateurs d'activité américains (PMI) solides, tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services, signe de la résilience de l'économie américaine, comme l'a récemment souligné le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Mr Warsh.

La hausse des cours du pétrole, le baril de Brent ayant dépassé les 105 dollars, ainsi que les résultats décevants de l'émission de bons du Trésor américain ont également accentué la pression. Les investisseurs continuent par ailleurs d'intégrer dans leurs anticipations le ton plus ferme de la Fed et un niveau élevé d'emprunts publics et privés.

Dans l'ensemble, ces facteurs soutiennent l'idée selon laquelle le cycle d'investissement et les importants besoins de financement maintiennent durablement les taux à un niveau élevé. Par ailleurs, la réévaluation des taux par la Fed et l'incertitude liée au pétrole expliquent mieux les récentes fluctuations, les anticipations d'inflation restant bien ancrées à long terme.

*Données sur l'indice Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.

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