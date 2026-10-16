Le titre de M&T Bank recule, les revenus d'intérêts du troisième trimestre étant inférieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Le titre « MTB.N » de M&T Bank recule de 1,21 % à 216,01 dollars

** La société annonce un produit net d'intérêts de 1,79 milliard de dollars au troisième trimestre, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 1,82 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** MTB annonce un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 732 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui s'élevaient à 717,29 millions de dollars

** Le titre se négocie à 10,57 fois le BPA attendu pour les 12 prochains mois, soit un niveau supérieur à la médiane du secteur de l' , qui s'établit à 10,18

** Sur 22 courtiers, 7 attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou mieux, 14 « conserver » et 1 « vendre »; objectif de cours médian: 250 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, MTB affiche une hausse de près de 8 % depuis le début de l’année