Comment lutter contre la désinformation russe ? L'Ukraine devrait "frapper davantage de centres de données en Russie", ironise le Premier ministre lituanien

"Lorsque nous avons commencé à répondre à l'opération de la Russie contre nos centres de données (...), il est soudainement devenu un peu plus facile de respirer sur de nombreuses plateformes de réseaux sociaux", s'est félicité Volodymyr Zelensky.

Mindaugas Sinkevicius à Varvosie, en Pologne, le 12 octobre 2026. ( AFP / WOJTEK RADWANSKI )

Le Premier ministre lituanien, Mindaugas Sinkevicius, a ironisé lundi 12 octobre sur la baisse observée de l'activité des bots en ligne après le bombardement de centres de données russes, envisageant de demander au président Volodymyr Zelensky de "frapper davantage" encore pour lutter contre la désinformation.

"Nous devrions demander à Monsieur Zelensky de frapper plus de centres de données en Russie, je pense que ça pourrait aider", a-t-il estimé depuis le Forum de Varsovie sur la sécurité, en réponse à une question sur ce que la Lituanie, la Pologne et les autres alliés pourraient faire pour préserver les élections d'attaques hybrides.

Il a ajouté que les alliés devraient faire d'"énormes" investissements pour lutter contre la désinformation.

Au cours de la dernière semaine, trois attaques ont été signalées contre des centres de données de Yandex , surnommé le "Google russe" et qui gère le moteur de recherche le plus populaire du pays, ainsi que des applications de commande de repas et de taxis, comptant des dizaines de millions d'usagers.

"Moins de haine, moins de division et moins de provocations"

Ces attaques pourraient annoncer le début d'une campagne de représailles de l'Ukraine visant l'infrastructure internet de la Russie, quelques semaines après que Moscou a commencé à frapper des centres de données en Ukraine.

Bien que cela n'ait pas encore été vérifié par des experts, certains, dont Volodymyr Zelensky, ont déclaré que les attaques contre les centres de données ont réduit l'activité des bots.

"Lorsque nous avons commencé à répondre à l'opération de la Russie contre nos centres de données (...), il est soudainement devenu un peu plus facile de respirer sur de nombreuses plateformes de réseaux sociaux", a déclaré le président ukrainien au Forum. "Il y avait moins de haine, moins de division et moins de provocations. Parce qu'il y avait moins de bots", a-t-il ajouté.

Mindaugas Sinkevicius a exprimé des sentiments similaires, ajoutant qu'"il y a de nombreux canaux (...) capables de toucher nos citoyens et (...) de leur laver le cerveau". "Parfois, la Russie essaie de changer les récits de leur véritable réalité", a-t-il souligné.