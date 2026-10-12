Berenberg reste confiant dans le redressement de Puma

Berenberg réaffirme sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 40 EUR sur Puma, considérant que le fournisseur allemand d'articles de sport "dispose d'un important potentiel de valorisation de sa marque, encore largement inexploité".
"Le groupe bénéficie d'une solide réputation dans plusieurs disciplines sportives et peut s'appuyer sur plus de 75 ans d'histoire et de modèles emblématiques pour développer ses activités dans les vêtements et chaussures de mode et de loisirs", met ainsi en avant le courtier.
Berenberg souligne également que la nouvelle équipe dirigeante, en cours de constitution autour du directeur général Arthur Hoeld, pourra profiter de l'expertise de son nouvel actionnaire, ANTA Sports, pour mieux exploiter ce potentiel et relancer la croissance de Puma.
Même si le marché des articles de sport reste marqué par d'importantes promotions à court terme, le courtier demeure confiant, après une récente rencontre avec la direction, dans le bon déroulement de la profonde restructuration engagée par Puma, qui devrait se traduire par des améliorations concrètes.
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