Le titre de la société britannique Tate & Lyle s'envole suite à l'offre publique d'achat d'Ingredion

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14 mai - ** Le cours de l'action Tate & Lyle TATE.L bondit de 52 % à 569,5 pence

** Le fabricant d'ingrédients alimentaires reçoit une offre conditionnelle en numéraire de 615 pence par action de la part du fournisseur américain de solutions d'ingrédients Ingredion INGR.N

** L'offre publique d'achat valorise TATE à 2,74 milliards de livres sterling (soit 3,70 milliards de dollars)

** INGR recule de 4,3 % à 101,4 $ en pré-ouverture

** TATE est la valeur la plus performante de l'indice FTSE Mid-Caps .FTMC , qui progresse de 1,1 % et est en passe d'enregistrer une hausse quotidienne record en pourcentage

** Le titre affiche une hausse d'environ 52 % depuis le début de l'année

(1 $ = 0,7401 livre)