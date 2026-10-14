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Le titre de la société britannique Big Yellow progresse après qu'Ancora, un investisseur activiste, a appelé à une révision stratégique, incluant une éventuelle cession
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 09:09

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Le titre de la société britannique de self-stockage Big Yellow Group BYG.L progresse de 3,9 % à 830,5 pence, enregistrant sa plus forte hausse journalière depuis le 24 juin

** L'investisseur activiste Ancora, qui détient plus de 4 % de la société, a exhorté Big Yellow à mener une revue stratégique, incluant une éventuelle cession

** Ancora estime que le titre se négocie avec une décote “injustifiée” par rapport à sa valeur d’actif net et l’évalue à 12,36 £ (16,40 $) par action

** Ancora a indiqué que Blackstone BX.N avait proposé un prix supérieur de 50 % au cours actuel de l’action et que le fait de solliciter des manifestations d’intérêt dès maintenant pourrait déboucher sur une offre plus élevée

** À la clôture d’hier, BYG affichait une baisse de 23,6 % depuis le début de l’année

(1 $ = 0,7539 livre)

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