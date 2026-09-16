Le titre de la société australienne Equus Energy progresse après avoir obtenu un financement supplémentaire pour un projet gazier

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16 septembre - ** Le cours de l'action d'Equus Energy

EQU.AX a progressé jusqu'à 6,7% pour atteindre 0,400 dollar australien, son plus haut niveau depuis le 14 août

** La société énergétique indique que la filiale australienne d’Alcoa a accepté les livrables de la phase 1 de la conception technique préliminaire (pre-front end engineering design) pour le projet gazier d’Equus

** La société ajoute qu’Alcoa a également autorisé Equus à passer à la phase 2, conformément à l’accord de vente de gaz et de financement conclu entre les parties

** Cette autorisation débloque un financement supplémentaire de 1,5 million de dollars pour la phase 2, précise la société

** EQU reste propriétaire à 100% du projet

** Depuis le début de l'année, le titre a progressé de 25,4%