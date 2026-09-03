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Le titre de la société australienne Cleo Diagnostics s'envole alors que son test de dépistage du cancer de l'ovaire franchit une étape décisive dans son processus de validation
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 05:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** L'action Cleo Diagnostics COV.AX a bondi de 10 % pour atteindre 0,385 dollar australien à midi à Sydney, ce qui la place en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis plus de cinq mois

** Le fournisseur de solutions de diagnostic du cancer indique que la validation analytique de son test préopératoire de dépistage du cancer de l’ovaire débutera après réception du premier lot commercial de kits de test fabriqué par la société américaine Bio-Techne TECH.O

** La société ajoute que le premier lot de 125 kits de test doit faire l’objet de contrôles qualité internes et d’une documentation avant la validation analytique, le processus devant s’achever d’ici une à deux semaines

** La validation analytique vise à confirmer la précision et la reproductibilité du test; elle constitue une étape réglementaire clé qui sous-tend la demande d’autorisation 510(k) prévue par la société auprès de la FDA au cours du premier semestre de l’année civile 27

** Depuis le début de l’année, le titre a perdu 36,4 %

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