Le titre de l'investisseur de Firmus chute après des informations selon lesquelles l'opérateur de centres de données spécialisés dans l'IA pourrait réduire son introduction en bourse de 5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Maas recule alors que Firmus évalue le volume de son introduction en bourse et envisage des baisses de prix

* Les investisseurs expriment de plus en plus de doutes quant à la valorisation, à l'endettement et à la demande concernant Firmus

* Les incertitudes liées à l'introduction en bourse de Firmus font perdre 517 millions de dollars australiens à Maas

(Réécriture et mise à jour)

par Kumar Tanishk et Aamir Khalid

Les craintes des investisseurs quant à la possibilité que Firmus, soutenu par Nvidia, réduise le montant de son introduction en bourse de 5 milliards de dollars australiens ont entraîné une chute de 30 % du cours de l'action du prestataire de services de construction Maas Group MGH.AX , qui détient 3,2 % de l'opérateur de centres de données spécialisés dans l'IA.

Les derniers détails de la vente d’actions de Firmus, la deuxième plus importante jamais réalisée en Australie, étaient encore en cours de finalisation jeudi, selon une source proche du dossier.

Firmus n’a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le sentiment à l'égard de l'IA a radicalement changé ces dernières semaines, les inquiétudes liées aux valorisations élevées s'étant étendues à la crainte que cette technologie n'échappe au contrôle humain et à la perspective que les dépenses technologiques massives ne soient jamais rentables .

Jeudi, Firmus et ses conseillers envisageaient de réduire la taille de l’introduction en bourse et de ramener le prix par action de 11 dollars australiens à 8,25 dollars australiens, selon les médias locaux.

La procédure de bookbuilding s’est clôturée plus tôt dans la journée de jeudi et les investisseurs potentiels ont été informés, dans une fiche de conditions examinée par Reuters, que « les co-chefs de file actifs fourniront de plus amples informations concernant l’offre ».

CERTAINS INVESTISSEURS SE MONTRENT MÉFIANTS QUANT À LA VALORISATION

La fiche de conditions initiale de l’opération indiquait que les offres indicatives pour l’introduction en bourse dépassaient déjà le montant de l’opération. Mais certains investisseurs potentiels ont déclaré à Reuters qu’ils restaient prudents face à la valorisation galopante de la société, à sa capacité à mener à bien ses ambitieux plans de croissance et à son lourd endettement.

La demande des investisseurs étrangers pour les actions de Firmus s'est avérée plus faible que prévu lors de cette introduction en bourse, qui devait constituer une opération historique pour les marchés financiers australiens en perte de vitesse.

L'action Maas a clôturé en baisse de 22,4% jeudi, après avoir chuté de près de 30% en cours de séance, son plus bas niveau depuis le 6 mai. La société a perdu environ 517 millions de dollars australiens (359,52 millions de dollars) en capitalisation boursière. Elle est désormais valorisée à 1,79 milliard de dollars australiens.

Maas a été interrogée par la Bourse australienne (ASX) au sujet de la chute du cours de son action.

La société a déclaré dans un communiqué à la Bourse que les spéculations quant à la poursuite ou non de l’introduction en bourse avaient pesé sur le moral des investisseurs, ajoutant qu’elle n’avait pas connaissance d’informations non divulguées qui pourraient expliquer cette évolution du cours

« Cette vague de ventes reflète une réévaluation légitime de la valeur intrinsèque de sa participation dans Firmus, mais son ampleur est exagérée », a déclaré Emanuel Ajay Datt, directeur général de la société de gestion Datt Group.

Une baisse du prix d’offre de Firmus de 11 à 9 dollars australiens réduirait la valeur de la participation de Maas d’environ 75 millions de dollars australiens, a précisé Datt, ajoutant que cette perte était modeste par rapport à la baisse de la valeur boursière de la société enregistrée ce jour-là.

L'introduction en bourse de Firmus, d'un montant de 5 milliards de dollars, devait être la plus importante émission d'actions en Australie depuis près de trois décennies, juste derrière celle de Telstra TLS.AX , leader des télécommunications, qui s'élevait à environ 10 milliards de dollars en 1997.

(1 dollar américain = 1,4380 dollar australien)