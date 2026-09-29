Le titre de l'entreprise indienne Honasa Consumer recule suite à des informations faisant état d'une transaction en bloc de 67 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** L'action Honasa Consumer HONA.NS recule de 2,99% à 452,30 roupies

** Le titre recule suite à des informations parues dans la presse selon lesquelles 14 millions d'actions, soit environ 4,4% du capital de Honasa, ont changé de mains dans le cadre d'une transaction en bloc

** Les actions ont été cédées à un prix moyen de 450 roupies chacune, ce qui valorise la transaction à environ 6,43 milliards de roupies (66,89 millions de dollars), rapporte CNBC-TV18

** NDTV Profit rapporte, en citant des sources, que Peak XV Partners, Sequoia Capital Global Growth Fund III et Redwood Trust seraient les vendeurs présumés de cette transaction en bloc

** Honasa, Peak XV, Sequoia et Redwood Trust n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters

** HONA bénéficie d’une recommandation moyenne “acheter” de la part de 15 analystes, avec un cours cible médian de 560 roupies, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action Honasa a progressé de 58,31%

(1 dollar = 96,1250 roupies indiennes)