Le titre de l'australien Coles progresse alors que la chaîne de supermarchés met fin aux négociations avec TPG Capital concernant le rachat de Greencross

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)
17 juillet - ** L'action Coles Group COL.AX progresse jusqu'à 5% à 23,68 dollars australiens, soit sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 2 mars
** Le titre atteint son plus haut niveau depuis le 9 juillet
** Coles, le deuxième distributeur alimentaire australien, met fin aux discussions avec la société américaine de capital-investissement TPG Capital concernant l'acquisition potentielle de Greencross Pet Wellness, une entreprise spécialisée dans les animaux de compagnie et les soins vétérinaires
** Selon les médias locaux, TPG visait probablement une transaction de 4 milliards de dollars australiens (2,80 milliards de dollars américains)
** Selon nous, la fin de ces négociations est due, au moins en partie, aux réactions négatives des investisseurs concernant cette opération – Citi
** L'action Coles affiche une hausse de 9,8% depuis le début de l'année, en tenant compte des mouvements de la journée
(1 dollar américain = 1,4300 dollar australien)
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