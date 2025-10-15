Le titre de Citizens Financial progresse après l'annonce d'un bénéfice plus élevé au T3

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions de Citizens Financial Group

CFG.N en hausse de 1,85% à 51,80 $ avant le marché

** La société déclare un bénéfice ajusté de 1,05 $ par action au troisième trimestre, en hausse par rapport à 0,79 $ l'année précédente

** Le revenu net d'intérêts de Citizens au troisième trimestre a augmenté à 1,49 milliard de dollars, contre 1,37 milliard de dollars un an plus tôt

** La société prévoit une hausse de 2,5 % à 3 % du revenu net d'intérêts au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre 2025.

** « Une reprise de l'activité du marché a entraîné nos revenus les plus élevés des marchés de capitaux depuis le quatrième trimestre de 2021, avec des pipelines qui restent solides », déclare le Président-directeur général Bruce Van Saun

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~18,37% depuis le début de l'année