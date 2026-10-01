Le titre de BJ's Restaurants progresse après que Mizuho s'est montré optimiste

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1er octobre - ** L'action de la chaîne de restauration décontractée BJ's Restaurants BJRI.O a progressé de 3,7 % à 59,40 dollars jeudi, mettant fin à une série de quatre jours de baisse, après que Mizuho a relevé sa recommandation de "neutre" à "surperformer", invoquant des perspectives favorables pour le troisième trimestre

** La société de courtage relève son objectif de cours de 2 dollars à 76 dollars, soit environ 33 % de plus que le dernier cours de clôture de l'action

** Mizuho relève ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant pour le troisième trimestre de 4,6 % à 5,5 %, un chiffre supérieur au consensus de 4,3 %, selon la société, qui met en avant la vigueur des promotions et l’amélioration des plats proposés

** Selon Mizuho, à mesure que la visibilité sur une croissance plus forte s’améliore jusqu’en 2027, la valorisation actuelle de BJRI, de 7,6x, devrait se rapprocher de la moyenne du secteur, qui s’établit à 9,9x (multiple EV/EBITDA 2027)

** L'action BJRI affiche désormais une hausse d’environ 51 % depuis le début de l’année, contre une progression de 30 % pour l’indice S&P 600 Restaurants .SPSMCREST , mais reste environ 20 % en deçà de son plus haut intrajournalier sur 52 semaines, atteint le 30 juillet à 74,60 $

** 5 des 9 sociétés de courtage attribuent à l’action la note "acheter" ou "acheter fortement", 4 la note "conserver"; l’objectif de cours médian est de 76 dollars, selon les données de LSEG