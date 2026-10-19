Le titre Datadog s'envole après que Bernstein a relevé sa recommandation à "surperformer" et revu son objectif de cours à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** L'action de la société de sécurité cloud Datadog DDOG.O progresse de 7 % à 264,81 dollars

** Le titre est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse depuis plus d'une semaine, mettant fin à une série de cinq jours de baisse

** Bernstein relève la note du titre de "market perform" à "outperform" et augmente son objectif de cours de 237 $ à 350 $, soit une prime de 41,6 % par rapport à son dernier cours de clôture de 247,11 $

** La société de courtage cite une demande des clients liée à l’IA plus forte que prévu comme l’un des principaux moteurs des perspectives de croissance de Datadog

** Elle souligne l’adoption croissante des nouveaux produits de la société liés à l’IA comme un moteur de croissance supplémentaire

** Sur 49 courtiers, 46 attribuent à l’action la note "acheter" ou supérieure, deux la note "conserver" et un la note "vendre"; le cours-cible médian s’établit à 300 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 94,3 % depuis le début de l'année, contre une progression de 14,2 % pour l'indice Nasdaq Composite .IXIC