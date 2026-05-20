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Le titre CSG bondit à Amsterdam après une publication trimestrielle solide
information fournie par Zonebourse 20/05/2026 à 10:29

Le groupe de défense tchèque a publié des résultats en croissance, portés par la forte dynamique dans les systèmes de défense. Le carnet de commandes atteint un niveau record et la société confirme l'ensemble de ses objectifs annuels. Le titre gagne près de 9% à Amsterdam.

CSG a publié de ce matin un bénéfice net avant impôts de 299 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, en hausse de 94,6% sur un an.

Dans le même temps, L'EBITDA opérationnel ressort à 411 MEUR ( 8%) et l'EBIT opérationnel atteint 372 MEUR, largement supérieur au consensus S&P qui visait 243 MEUR.

De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 13,8% à 1,54 MdEUR (en ligne avec le consensus), soutenu par la montée en puissance des activités Defence Systems ( 26,5%).

Le cash-flow opérationnel avant impôts s'est amélioré de 476 MEUR sur un an pour atteindre 6 MEUR, malgré des investissements importants dans le besoin en fonds de roulement afin de soutenir l'accélération des capacités de production. Le groupe anticipe une normalisation progressive au cours de l'exercice.

Le carnet de commandes total atteint désormais 17 MdsEUR, en hausse de 15,1% par rapport à fin 2025, tandis que les projets en négociations représentent 27 MdsEUR supplémentaires, soit une opportunité totale de 44 MdsEUR.

Le groupe indique avoir multiplié les succès commerciaux au cours du trimestre, notamment avec un contrat de plus de 300 MUSD pour plus de 100 véhicules blindés Patriot en Asie du Sud-Est et un contrat de près de 2,5 MdsUSD pour des systèmes de défense aérienne multicouches dans la région.

Investissements dans l'innovation et dette en baisse

Michal Strnad, président et directeur général de CSG, a mis en avant les investissements du groupe dans l'innovation, notamment dans les munitions anti-drones et les moteurs pour drones et missiles. "Nous complétons les investissements organiques par des acquisitions et partenariats ciblés pour étendre nos capacités, pénétrer de nouveaux marchés et accélérer la montée en puissance du Groupe", a-t-il indiqué.

Au 31 mars 2026, la dette nette de CGS s'établissait à 2,23 MdsEUR, contre 3 MdsEUR fin 2025.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, CSG confirme ses objectifs financiers, à savoir un chiffre d'affaires compris entre 7,4 et 7,6 MdsEUR, une marge d'EBIT opérationnel d'environ 24 à 25%, des investissements représentant environ 8,5% des revenus et un ratio dette nette sur EBITDA inférieur à 1,3x en fin d'année.

D'ici la fin 2026, sur la base du carnet de commandes actuel, CSG prévoit que sa production d'obus de gros calibre en propre atteindra environ 850 000 obus (contre 550 000 l'année dernière) grâce aux investissements en fonds de roulement réalisés pour accélérer la montée en puissance plus tôt que prévu. Une production supplémentaire de 400 000 obus qui seront remis en service est anticipée pour l'année. En 2026, les obus à longue portée devraient représenter plus de 50 % du chiffre d'affaires total issu des munitions d'artillerie.

Jefferies confirme sa cible

A la suite de cette publication, Jefferies confirme son conseil d'achat sur CSG avec un objectif de cours inchangé à 35 EUR.

Le broker estime que les résultats du 1er trimestre placent le groupe en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels, grâce à une croissance de 14% du chiffre d'affaires et une marge EBIT ajustée conforme aux attentes.

La note souligne également la solidité des activités défense, en hausse de 26%, ainsi qu'un carnet de commandes porté à environ 17 MdsEUR, tandis que les perspectives 2026 et les objectifs de moyen terme ont été réaffirmés.

Selon Jefferies, l'amélioration progressive de l'activité Ammo aux Etats-Unis et la montée en puissance des capacités de production de munitions devraient soutenir la croissance et les marges du groupe.

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