Le titre Crocs en hausse après que Piper Sandler a relevé sa recommandation à « surpondérer »

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26 juin - ** Les actions du fabricant de chaussures Crocs

CROX.O progressent de 2,04% à 121,30 dollars en pré-ouverture

** Piper Sandler relève la recommandation sur CROX de « neutre » à « surpondérer » et augmente son objectif de cours de 95 $ à 150 $

** Ce nouvel objectif de cours représente un potentiel de hausse de 26,2% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage estime que le pipeline de sabots axé sur l’innovation, l’amélioration du trafic sur Heydude et la popularité croissante sur TikTok renforcent la dynamique de la marque malgré un marketing à la performance en baisse

** « Après avoir découvert en avant-première la collection printemps/été 2027 au salon FFANY au début du mois, nous sommes encouragés par la poursuite de la dynamique d’innovation chez Crocs » - Piper Sandler

** Sur 17 courtiers, 8 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 8 « conserver » et 1 « vendre » ou inférieure; objectif de cours médian : 127,50 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action CROX affichait une hausse de 39% depuis le début de l’année