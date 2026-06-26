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Le titre Crocs en hausse après que Piper Sandler a relevé sa recommandation à « surpondérer »
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 11:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 juin - ** Les actions du fabricant de chaussures Crocs

CROX.O progressent de 2,04% à 121,30 dollars en pré-ouverture

** Piper Sandler relève la recommandation sur CROX de « neutre » à « surpondérer » et augmente son objectif de cours de 95 $ à 150 $

** Ce nouvel objectif de cours représente un potentiel de hausse de 26,2% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage estime que le pipeline de sabots axé sur l’innovation, l’amélioration du trafic sur Heydude et la popularité croissante sur TikTok renforcent la dynamique de la marque malgré un marketing à la performance en baisse

** « Après avoir découvert en avant-première la collection printemps/été 2027 au salon FFANY au début du mois, nous sommes encouragés par la poursuite de la dynamique d’innovation chez Crocs » - Piper Sandler

** Sur 17 courtiers, 8 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 8 « conserver » et 1 « vendre » ou inférieure; objectif de cours médian : 127,50 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action CROX affichait une hausse de 39% depuis le début de l’année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/06/2026 à 11:29:50.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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