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Le titre Cooper Companies recule après la révision à la baisse de ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 00:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Cooper Companies COO.O a reculé de 15,6% à 53,6 dollars après la clôture

** La société a révisé ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, les ramenant à une fourchette comprise entre 4,23 et 4,25 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations des analystes (4,31 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG

** La société table sur un BPA ajusté annuel compris entre 4,51 et 4,55 dollars, en deçà des estimations de 4,63 dollars

** Prévoit un chiffre d’affaires au quatrième trimestre compris entre 1,06 et 1,08 milliard de dollars et un BPA ajusté compris entre 1,05 et 1,09 dollar

** Une réduction des stocks des distributeurs américains a pesé sur les résultats et devrait continuer à affecter le trimestre en cours

** La société a mené à bien un examen stratégique comprenant l’évaluation d’une vente potentielle de sa division CooperSurgical, mais son conseil d’administration a décidé à l’unanimité de conserver cette activité

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 22,55% depuis le début de l'année

Valeurs associées

COOPER CO
63,4800 USD NASDAQ -6,22%
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