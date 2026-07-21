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Le titre Compass est en repli après son point d'activité, les prévisions pour l'exercice 2026 restent inchangées
information fournie par AOF 21/07/2026 à 10:23

(Zonebourse.com) - Compass a publié, avant l'ouverture des marchés, son point d'activité pour le troisième trimestre 2026 (couvrant la période d'avril à juin 2026), lequel s'est inscrit en ligne avec les attentes selon Oddo BHF.

Selon Oddo BHF, le point d'activité du troisième trimestre est conforme aux attentes, avec un volume encourageant de nouveaux contrats confirmant la solidité des perspectives de croissance de Compass.

Jefferies estime également que le bilan du troisième trimestre est solide, avec une croissance organique de 7,1% conforme aux attentes.

La croissance organique du troisième trimestre, à 7,1%, est globalement conforme au consensus de 7% (Jefferies : 7,2 %) et au taux de 7,1% enregistré au deuxième trimestre.

Selon Jefferies, cette croissance, portée par l'Amérique du Nord et soutenue par de nouveaux contrats nets dans la fourchette cible de 4 à 5 %, ainsi que par une accélération de la signature de nouveaux contrats, devraient rassurer les investisseurs après un premier semestre plus mitigé.

L'analyste note que la croissance nette des nouveaux contrats s'est accélérée au cours du trimestre, revenant à une fourchette de 4 à 5 %, après 3,8 % au premier semestre.

"Les nouveaux contrats signés ont également progressé, atteignant 4,3 milliards de dollars sur les 12 derniers mois, soit une hausse de 16 % sur un an (4,1 milliards de dollars au premier semestre, soit une hausse de 14 % sur un an)" indique le bureau d'analyse.

Jefferies souligne que l'entreprise a fait état d'une saison de ventes record dans le secteur de l'éducation aux États-Unis. Le secteur B&I affiche à nouveau une croissance à deux chiffres.

Oddo BHF indique également que Compass a évoqué son offre de services destinés aux centres de données, qui soutient les principaux acteurs de l'IA au sein de cet écosystème, en fournissant des services de restauration et de soutien tant lors de la phase de construction que durant la phase opérationnelle.

La croissance organique de 7,5 % en Amérique du Nord est supérieure à l'estimation de Jefferies de 7,3 % (7,1 % au 2ème trimestre), grâce notamment aux événements liés à l'hôtellerie et à un léger effet positif de la Coupe du monde de football.

À l'international, la croissance s'établit à 6,4 %, en deçà de son estimation de 7,0 % et en ralentissement par rapport au 2ème trimestre (7,1 %), ce qui s'explique par une inflation plus faible et le calendrier des événements sportifs et de loisirs explique l'analyste.

Les prévisions pour l'exercice 2026 restent inchangées. Jefferies indique que la croissance de l'EBIT ajusté hors effets de change devrait atteindre 11 % (estimations Jefferies : environ 12 % contre consensus : environ 11 %). La croissance organique du chiffre d'affaires, estimée à environ 7 %, laisse présager une performance globalement similaire au second semestre (estimations Jefferies / consensus : 7,2 %).

Oddo BHF souligne également que Bien que les dépenses d'investissement (Capex) représentent environ 3,5 % du chiffre d'affaires depuis le début de l'exercice, Compass prévoit que ce taux sera légèrement plus élevé sur l'ensemble de l'année en raison du calendrier de déploiement des contrats clients.

"Compte tenu de perspectives inchangées, conformes aux attentes actuelles du marché, nous n'anticipons pas de révision significative du consensus pour 2026" indique Oddo BHF.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 21/07/2026 à 10:23:00.

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