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Le titre Climb Bio en hausse après la publication de premiers résultats concernant un médicament contre une maladie rénale
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 14:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Le titre du développeur de médicaments Climb Bio CLYM.O progresse de 6,3 % à 16 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que son médicament expérimental contre les maladies rénales, le CLYM116, a démontré une activité durable et un profil de sécurité favorable lors d’un essai clinique de phase précoce

** Ces données proviennent d’une étude de phase précoce en cours menée auprès de 46 volontaires sains et portant sur le CLYM116, un anticorps anti-APRIL développé pour le traitement de la néphropathie à IgA

** La société indique qu’une dose unique de 320 milligrammes a réduit de plus de 90 % les taux d’APRIL, une protéine qui contribue à stimuler la production d’anticorps, et a diminué les anticorps liés à la maladie d’environ 60 % à 75 % pendant une période pouvant aller jusqu’à 12 semaines

** La société indique que le médicament présenterait une demi-vie estimée à environ 29 jours, ce qui permettrait d’espacer les administrations; cette durée est trois fois plus longue que celle du sibeprenlimab d’Otsuka 4578.T

** Oppenheimer déclare: “Les données pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de phase 1 chez des volontaires sains soutiennent clairement une administration toutes les 12 semaines, ce qui, selon nous, place CLYM dans une position concurrentielle solide”

** La société prévoit de disposer des premières données de phase intermédiaire au cours du premier semestre 2027

** Depuis la clôture d’hier, le cours de l’action a plus que triplé depuis le début de l’année

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