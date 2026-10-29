Le titre Chipotle s'envole après des ventes trimestrielles comparables supérieures aux prévisions

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29 octobre - ** L'action de la chaîne de burritos Chipotle Mexican Grill CMG.N progresse d'environ 7 % à 30,7 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les attentes en matière de chiffre d'affaires à périmètre constant mercredi, grâce à ses actions promotionnelles, à ses menus saisonniers et à la hausse des prix, qui ont stimulé la fréquentation

** Les ventes comparables des restaurants au troisième trimestre ont progressé de 2,1 %, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 1,4 %

** La société a annoncé une hausse de 9,6 % de son chiffre d’affaires, à 3,29 milliards de dollars, conformément aux attentes, tandis que la hausse des coûts de main-d’œuvre, de transport et de la viande bovine a pesé sur le bénéfice, qui s’est établi à 27 cents par action contre des estimations de 29 cents

** J.P. Morgan estime qu’il existe une marge de manœuvre suffisante pour que les améliorations opérationnelles et les initiatives marketing stimulent la fréquentation et favorisent un retour à des marges stables

** Sur 37 courtiers, 24 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, et 13 "conserver"; leur objectif de cours médian est de 40 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 22,2 % depuis le début de l’année