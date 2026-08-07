Le titre Celsius Holdings progresse après que le fondateur de Rockstar Energy a renforcé sa participation, selon CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
7 août - ** L'action du fabricant de boissons énergisantes Celsius Holdings CELH.O affiche une hausse de 10 % à 26,23 dollars
** La société fait face à des pressions de la part de Russ Savage, fondateur de Rockstar Energy, et réclame le remplacement de son directeur général, rapporte CNBC
** M. Savage a déclaré à CNBC qu'il serait prêt à prendre la tête de Celsius en tant que directeur général
** Selon M. Savage, la direction actuelle de CELH a perdu toute crédibilité auprès des investisseurs
** Il détient actuellement plus de 12 millions d’actions Celsius, soit environ 4,7 % de la société, a-t-il déclaré à CNBC
** Jeudi, la société a publiédes résultats trimestriels inférieurs aux estimations de Wall Street
** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 42 % depuis le début de l’année
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