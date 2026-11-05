Le titre Cava en baisse après des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action de la chaîne de restaurants Cava Group CAVA.N recule d'environ 12 % à 54,59 dollars en séance prolongée

** La société affiche un chiffre d'affaires de 356,4 millions de dollars au troisième trimestre , en deçà des estimations de 358,5 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société indique que le chiffre d'affaires à périmètre constant a reculé d'environ 150 points de base en raison de l'impact de la cyclospora et des inquiétudes plus générales concernant la consommation de produits frais

** La société annonce un bénéfice par action trimestriel de 11 cents, en baisse par rapport aux 12 cents de l'année dernière

** La marge bénéficiaire au niveau des restaurants s'établit à 23,4 %, soit une baisse de 120 points de base pour le trimestre

** La société revoit toutefois à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2026

** À la clôture d'hier, l'action CAVA affichait une hausse d'environ 5 % depuis le début de l'année