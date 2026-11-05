 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Cava en baisse après des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 00:07

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action de la chaîne de restaurants Cava Group CAVA.N recule d'environ 12 % à 54,59 dollars en séance prolongée

** La société affiche un chiffre d'affaires de 356,4 millions de dollars au troisième trimestre , en deçà des estimations de 358,5 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société indique que le chiffre d'affaires à périmètre constant a reculé d'environ 150 points de base en raison de l'impact de la cyclospora et des inquiétudes plus générales concernant la consommation de produits frais

** La société annonce un bénéfice par action trimestriel de 11 cents, en baisse par rapport aux 12 cents de l'année dernière

** La marge bénéficiaire au niveau des restaurants s'établit à 23,4 %, soit une baisse de 120 points de base pour le trimestre

** La société revoit toutefois à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2026

** À la clôture d'hier, l'action CAVA affichait une hausse d'environ 5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CAVA GROUP
61,770 USD NYSE +2,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
94,6 -9,27%
CAC 40
8 177,89 +1,96%
Or
4 064,06 +0,01%
2CRSI
17,87 +7,72%
TOTALENERGIES
81,57 -1,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank