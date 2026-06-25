Le titre Bumble progresse après que Reuters a annoncé que la société envisageait une cession

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

25 juin - ** Le cours de l'action Bumble BMBL.O grimpe de 5,5 % à 2,87 dollars après que Reuters a annoncé que l'application de rencontres envisageait une cession , citant trois sources

** BMBL travaille avec des banquiers d'affaires de Morgan Stanley sur un éventuel processus de cession, ont indiqué ces sources

** Aucun accord n'est encore certain et la société pourrait décider de rester indépendante

** BMBL n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, tandis que Morgan Stanley et le gestionnaire d’actifs Blackstone, qui détient environ 22 % de Bumble, ont refusé de s’exprimer

** "Je pense que Bumble se trouve dans une situation où elle pourrait certainement tirer profit d’une propriété privée" – Chandler Willison, analyste chez M Science

** "Je pense qu’un rachat impliquant Match Group serait très improbable, compte tenu de l’examen réglementaire probable et du chevauchement potentiel des stratégies entre Bumble et les marques existantes de Match Group" – Willison

** À la clôture d’hier, BMBL avait reculé de 12,6 % depuis le début de l’année