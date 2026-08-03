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Le titre Bristol Myers progresse suite à des informations faisant état de discussions en vue d'une fusion avec AstraZeneca
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 10:13
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 août - ** L'action Bristol Myers Squibb BMY.N a progressé de 4,5% à 68,30 dollars avant l'ouverture du marché

** La société et AstraZeneca AZN.L ont tenu des discussions préliminaires au sujet d'une éventuelle fusion qui donnerait naissance à l'un des plus grands groupes pharmaceutiques mondiaux, avec une valeur combinée de près de 400 milliards de dollars, a déclaré à Reuters une source proche du dossier

** C'est le Financial Times qui a été le premier à relayer cette information; Reuters n'a pas pu déterminer si ces discussions se poursuivaient

** L'action AZN, cotée à Londres, a chuté de plus de 6,5%; c'est le titre qui a le plus baissé dans l'indice FTSE 100

** BMY a progressé d'environ 21% depuis le début de l'année, tandis qu'AZN a perdu plus de 14%

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