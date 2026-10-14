Le titre Brinker progresse après que Jefferies a relevé sa recommandation à « acheter », estimant que le redressement de Chili's est désormais achevé

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14 octobre - ** L'action de Brinker International

EAT.N , propriétaire de la chaîne de restauration décontractée Chili, progresse de plus de 3 % à 209,21 dollars en pré-ouverture

** Jefferies relève sa recommandation sur le titre de « conserver » à « acheter » et augmente son objectif de cours de 230 dollars à 255 dollars , ce qui implique un potentiel de hausse de 26 % par rapport au dernier cours de clôture

** Selon le courtier, le redressement de Chili's est désormais achevé: le chiffre d'affaires par restaurant est passé de 3 millions de dollars (XX millions d'euros) à plus de 5 millions de dollars (XX millions d'euros) en 3 à 4 ans

** La croissance devrait provenir de la refonte des menus, d’une fréquentation accrue des restaurants, de nouvelles implantations, de rénovations et de rachats d’actions

** Les bénéfices pourraient dépasser les attentes, car seul 1 restaurant Chili's sur 5 a atteint les marges plus élevées générées par ses meilleures ventes – selon la société de courtage

** 20 des 23 sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou supérieure, 3 « conserver »; l'objectif de cours médian est de 275 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse de 41 % depuis le début de l’année