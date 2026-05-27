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Le titre Boston Scientific recule après avoir signalé un ralentissement de l'utilisation du dispositif cardiaque Watchman
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 17:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction d'une faute de frappe dans le titre et au paragraphe 3) par Kamal Choudhury

L'action de Boston Scientific BSX.N a chuté d'environ 12 % mercredi, atteignant son plus bas niveau depuis plus de deux ans, après que le fabricant de dispositifs médicaux a signalé une baisse de l'utilisation de son dispositif destiné au traitement des maladies cardiaques.

Ces commentaires ont renforcé les inquiétudes des investisseurs, le dispositif cardiaque Watchman étant l'un des principaux moteurs de croissance de l'entreprise.

"Ce qui s'est passé en 2026, c'est que nous avons constaté une baisse de l'utilisation des procédures Watchman en monothérapie ", a déclaré le directeur général Michael Mahoney lors de la conférence annuelle de Bernstein.

Il a ajouté que l'évolution des pratiques thérapeutiques était à l'origine de ce changement, les médecins combinant de plus en plus souvent les interventions Watchman avec d'autres traitements cardiaques lors d'une même consultation, plutôt que de les réaliser en tant qu'intervention autonome.

Watchman est un petit implant placé dans le cœur pour empêcher la formation de caillots sanguins et les accidents vasculaires cérébraux qui en découlent, en particulier chez les patients atteints de fibrillation auriculaire qui ne peuvent pas prendre d’anticoagulants à long terme.

"Compte tenu de la baisse des interventions Watchman autonomes et de l’augmentation des interventions concomitantes, nous souhaitons essentiellement tabler sur une croissance en dollars stable entre le premier et le deuxième trimestre, et probablement au troisième trimestre", a déclaré M. Mahoney.

Il a ajouté que la société était satisfaite de ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, comprises entre 6,5 % et 8 %, une fourchette qu'elle avait été contrainte de revoir à la baisse au début de l'année par rapport à des prévisions initialement plus optimistes.

Dans une note adressée à ses clients, l’analyste de Bernstein Christian Moore a déclaré que ces prévisions étaient "légèrement en deçà des attentes du marché".

Boston Scientific avait déjà revu à la baisse ses prévisions annuelles plus tôt cette année, citant les difficultés rencontrées par l'activité Watchman comme l'une des principales raisons de cette révision, ainsi que des défis dans d'autres segments.

"La question principale des investisseurs se résumait à: "Les révisions à la baisse sont-elles terminées et l'équipe de direction peut-elle établir un plancher, s'appuyer dessus et rétablir la confiance des investisseurs?" Cette mise à jour repousse la réponse affirmative à une date ultérieure", a déclaré Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan.

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