Le titre Block progresse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Le titre Block XYZ.N a bondi de 8,7 % à 82,4 dollars lors des échanges après clôture, après que la société de paiement a revu à la hausse ses prévisions de marge brute pour l'ensemble de l'exercice

** Block table désormais sur une marge brute de 12,63 milliards de dollars pour 2026, soit une croissance de 22 %, contre une prévision antérieure de 12,51 milliards de dollars

** Sur 48 courtiers, 39 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, et neuf "conserver"; leur objectif de cours médian est de 97 dollars

** Depuis la dernière clôture, Block affiche une hausse de 16,7 % depuis le début de l'année