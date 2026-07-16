Le titre AtaiBeckley s'envole après la publication d'un article indiquant que Lilly serait sur le point de conclure un accord de rachat

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16 juillet - ** Le titre du fabricant de médicaments psychédéliques AtaiBeckley ATAI.O bondit de 51 % à 8,12 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Bloomberg News a annoncé mercredi en fin de journée que le géant pharmaceutique Eli Lilly LLY.N était sur le point de conclure un accord pour racheter la société, les négociations se déroulant avec une prime

** ATAI se concentre sur les traitements à base de psychédéliques et développe actuellement un spray nasal destiné à traiter la dépression réfractaire

** Selon les données de LSEG, la capitalisation boursière d’ATAI s’élevait à 1,97 milliard de dollars à la dernière clôture

** Les 15 courtiers couvrant le titre ATAI lui attribuent tous la recommandation "acheter" ou supérieure; leur objectif de cours médian est de 14 dollars – données LSEG

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, le titre a progressé de 31 %