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Le titre ARS Pharma s'effondre alors que son spray nasal anti-allergique se heurte à un obstacle lié à la prise en charge par les assurances
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 15:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - ** L'action d'ARS Pharmaceuticals SPRY.O recule de 26 % à 7,79 dollars, mettant fin à une série de trois jours de hausse

** ARS Pharmaceuticals a annoncé mercredi soir qu’elle n’avait obtenu aucune nouvelle autorisation de prise en charge par les assurances pour son spray antiallergique Neffy lors du dernier cycle de juillet

** Neffy est un spray nasal à base d’épinéphrine utilisé pour le traitement d’urgence des réactions allergiques graves; son utilisation est déjà autorisée chez les adultes et les enfants dépassant un certain poids

** La société a revu à la baisse ses prévisions de dépenses pour 2026 à environ 248 millions de dollars dans le cadre d’une politique de réduction des coûts

** Elle table toujours sur la croissance des ventes de Neffy pour atteindre l’équilibre de trésorerie en 2027

** « Même si nous nous attendons à ce que cette nouvelle soit perçue de manière quelque peu négative, compte tenu des attentes des investisseurs quant à une décision favorable de CVS

CVS.N Caremark en matière de prise en charge – qui aurait pu servir de catalyseur –, nous pensons que la valeur à long terme de Neffy reste largement intacte, et nous restons optimistes quant à l’évolution de la situation », déclare un analyste de Leerink Partners

** Le médicament reste largement accessible aux patients bénéficiant d’une assurance privée grâce à la couverture existante et à une option d’achat au détail dont le prix est aligné sur celui des autres produits à base d’épinéphrine

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 9,5 % depuis le début de l’année

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ARS PHARMA
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CVS HEALTH
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/06/2026 à 15:40:41.

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