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Le titre Applied Digital s'envole après que Wells Fargo a lancé sa couverture avec une recommandation « surpondérer »
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 14:18
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** L'action du fournisseur de centres de données Applied Digital APLD.O progresse de 4,5 % à 25,48 dollars en pré-ouverture

** Wells Fargo lance la couverture du titre APLD avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 50 dollars

** Ce nouvel objectif de cours laisse entrevoir un potentiel de hausse d’environ 105 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage considère APLD comme l’un de ses principaux coups de cœur, citant plus de 1,4 gigawatt de capacité sous contrat répartis sur cinq sites et dans trois États

** Wells Fargo prévoit la signature de contrats de location supplémentaires d’environ 250 mégawatts d’ici la fin de l’année, à des tarifs supérieurs de 15 % à 20 % à ceux des baux initiaux

** La recommandation moyenne de 14 analystes est « acheter »; leur objectif de cours médian est de 73 dollars — données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, le titre avait reculé d'environ 1 % depuis le début de l'année

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