Le titre American Healthcare REIT en baisse après le lancement de son offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 août - ** L'action d'American Healthcare REIT AHR.N a reculé de 1,9 % à 54,43 dollars après la clôture de la bourse, suite à l'annonce d'une levée de fonds prévue ** L'opérateur de résidences pour seniors et d'établissements de soins infirmiers spécialisés lance une offre de 13,25 millions d'actions dans le cadre d'une vente à terme
** La société prévoit de conclure des contrats de vente à terme d’une durée de 24 mois avec les chefs de file Morgan Stanley, Citigroup et KeyBanc
** Une fois les accords conclus, la société prévoit d’utiliser le produit net pour une acquisition en cours, d’éventuels investissements futurs et des besoins généraux
** La société, basée à Irvine, en Californie, compte environ 218 millions d’actions en circulation
** Lundi, l'action AHR a clôturé en baisse de 2,2 % à 55,47 dollars, ramenant son gain depuis le début de l'année à 18 %
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