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Le titre Altimmune progresse après l'annonce d'une perte trimestrielle inférieure aux prévisions
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 14:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** L'action du développeur de médicaments Altimmune

ALT.O progresse de 4 % à 3,13 dollars en pré-ouverture

** La société a annoncé une perte de 12 cents par action au deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 14 cents par action

** Plus tôt ce mois-ci, la société a annoncé avoir lancé une étude de phase avancée sur un médicament expérimental, le pemvidutide, chez des patients atteints d’une maladie hépatique de type A appelée stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique; les résultats des 52 semaines d’étude sont attendus en 2029

** La société fait état d'une trésorerie, d'équivalents de trésorerie et de placements totalisant 519 millions de dollars au 30 juin

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 16,9% depuis le début de l'année

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