Le titre Alphabet bondit alors que la croissance du cloud alimentée par l'IA stimule les revenus et permet de dépasser les prévisions de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** L'action Alphabet GOOGL.O progresse de 6% à 371,3 dollars en séance prolongée

** La société a dépassé les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires et ses bénéfices trimestriels, les dépenses des entreprises en matière d'intelligence artificielle ayant permis à sa division cloud d'enregistrer son meilleur trimestre de croissance depuis le début du boom de l'IA

** Le chiffre d'affaires total de la société a augmenté de 22% pour atteindre 109,9 milliards de dollars au premier trimestre, contre une estimation de 107,2 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Le résultat d'exploitation de la division cloud a triplé, passant de 2,2 milliards de dollars un an plus tôt à 6,6 milliards de dollars au premier trimestre

** Le chiffre d'affaires de Google Cloud a bondi de 63% pour atteindre 20 milliards de dollars au cours du trimestre de mars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur une croissance de 50.1% - données compilées par LSEG

** “L'année 2026 démarre en fanfare. Nos investissements dans l'IA et notre approche full stack dynamisent tous les aspects de notre activité”, a déclaré le directeur général Sundar Pichai, faisant référence à toutes les couches de la chaîne technologique de l'IA, y compris les puces, les centres de données, les modèles d'IA et les outils de développement

** À la clôture d'hier, GOOGL affichait une hausse de 11.8% depuis le début de l'année