Le titre AEHR s'envole après l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel record

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3 novembre - ** Le cours de l'action du fabricant d'équipements de test pour semi-conducteurs AEHR Test Systems

AEHR.N progresse de 20,2 % à 61,7 dollars

** La société annonce un chiffre d'affaires record de 33 millions de dollars au premier trimestre , soit le triple de celui enregistré au même trimestre de l'année précédente

** La société affiche également un bénéfice de 7,2 millions de dollars, contre une perte de 2,1 millions de dollars au premier trimestre de l'année dernière

** La société revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 , les portant à 150 millions de dollars, par rapport à une fourchette de 130 à 150 millions de dollars qu'elle prévoyait précédemment

** Le directeur général Gayn Erickson déclare que le carnet de commandes est "substantiel"

** Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à 140 $, mais réitère sa recommandation "acheter"

** La société de courtage estime que les prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 sont "prudentes"

** La recommandation moyenne de 6 analystes est "acheter", dont 3 attribuent à l’action la note "achat fort"; leur objectif de cours médian est de 120 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre a plus que triplé depuis le début de l'année