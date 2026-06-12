Le titre Adobe recule alors que le départ de son directeur financier tempère la révision à la hausse des perspectives

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12 juin -

** L'action d'Adobe, l'éditeur de Photoshop ADBE.O , recule de 5,2 % à 207,38 dollars en pré-ouverture

** La société a annoncé le départ de son directeur financier, Dan Durn , suscitant des inquiétudes quant à sa stratégie sur un marché du design très concurrentiel, malgré la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels

** La société prévoit pour l'exercice 2026 un chiffre d'affaires compris entre 26,5 et 26,6 milliards de dollars, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 25,9 à 26,1 milliards de dollars

** Les analystes de RBC Capital Markets estiment qu'ADBE a publié des résultats globaux solides, mais le départ du directeur financier Dan Durn et l'incertitude entourant les prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR) ont suscité des inquiétudes quant à la stabilité du titre

** À la suite de ces résultats, au moins 12 sociétés de courtage ont abaissé leur objectif de cours pour le titre, selon les données compilées par LSEG

** Sur 38 courtiers, 13 attribuent à l'action la note « acheter » ou supérieure, 22 « conserver » et 3 « vendre » ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 279,1 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 37,4 % depuis le début de l'année