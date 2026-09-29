Le titre AAR progresse après la publication de résultats du premier trimestre supérieurs aux prévisions

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29 septembre - ** Le titre d'AAR AIR.N , prestataire de services après-vente dans le secteur aéronautique, progresse d'environ 7 % à 123 dollars en pré-ouverture

** AAR a annoncé lundi un bénéfice par action ajusté de 1,49 dollar au premier trimestre, contre 1,08 dollar il y a un an

** La société table désormais sur une croissance annuelle de son chiffre d’affaires comprise entre 10 % et 15 %, contre une prévision antérieure d'une croissance à deux chiffres peu élevée

** La société annonce également qu'elle acquiert une participation majoritaire de 65 % dans la société de maintenance aéronautique MRO Holdings pour environ 1,8 milliard de dollars

** La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre fiscal d’AAR, qui s’achève en février 2027

** La société devra verser une indemnité de résiliation de 100 millions ou 150 millions de dollars si l’opération est annulée en raison d’un refus des autorités de la concurrence, selon les documents déposés auprès de la SEC

** Le cours cible médian des 8 courtiers couvrant le titre s’établit à 145 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse d’environ 40 % depuis le début de l’année