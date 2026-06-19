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Le temps clément et les promotions ont stimulé les ventes au détail au Royaume-Uni en mai
information fournie par Reuters 19/06/2026 à 08:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte du texte et ajout des commentaires d'un analyste aux paragraphes 5 et 6)

Les ventes au détail britanniques ont progressé plus que prévu en mai, soutenues par le beau temps et les promotions des détaillants, malgré les craintes que la guerre en Iran ne fasse grimper le coût de la vie, selon les données officielles publiées vendredi.

Le volume des ventes en mai a progressé de 1,2 % après avoir reculé de 1,0 % en avril, a indiqué l'Office national des statistiques, un résultat bien supérieur aux prévisions des économistes, qui tablaient sur une hausse de 0,5 % selon un sondage Reuters.

Par rapport à l'année précédente, les volumes ont augmenté de 3,2 %, alors que les économistes tablaient sur une hausse de 1,9 %.

Hors essence, les volumes de ventes globaux ont progressé de 1,2 % en mai par rapport à avril, et de 4,6 % en glissement annuel.

“Les commerçants ont bénéficié d’un coup de pouce en mai, le temps plus clément et les vacances scolaires de mi-trimestre ayant incité davantage de personnes à sortir et à dépenser. Certains secteurs se sont particulièrement bien comportés, les détaillants de vêtements et les boutiques en ligne ayant enregistré une forte demande. Cela dit, les consommateurs restent prudents dans leurs dépenses et choisissent leurs achats avec plus de soin”, a déclaré Sandra Prince, responsable du secteur de la consommation chez Lloyds Bank.

“Les détaillants s’efforcent de maintenir des prix bas pour leurs clients malgré les pressions persistantes sur les coûts, en recourant à des promotions et en mettant fortement l’accent sur le rapport qualité-prix. Avec la Coupe du monde et la saison estivale de shopping qui s’annonce très animée, ils espèrent que cela contribuera à maintenir cette dynamique.”

Plus tôt vendredi, une enquête a révélé que la confiance des consommateurs était restée stable en juin, mais que les jeunes se montraient les moins optimistes depuis deux ans concernant l’économie et leur situation financière personnelle, et que les ménages étaient les moins disposés à effectuer des achats importants depuis janvier 2025.

Les grands distributeurs britanniques ont souligné que le conflit au Moyen-Orient continuait de susciter des incertitudes chez les consommateurs. Bien qu’ils aient relevé certains motifs d’optimisme à la suite de l’accord provisoire conclu par le président américain Donald Trump avec l’Iran, ils continuent de surveiller de près l’impact de cette situation sur leurs coûts.

Les groupes de supermarchés Tesco TSCO.L et Morrisons ont tous deux fait état d’un ralentissement de la croissance de leurs ventes depuis le début du conflit. Tesco, leader du secteur, a déclaré qu’une période de beau temps stimulerait davantage les ventes que les bons résultats de l’Angleterre et de l’Écosse lors de la Coupe du monde de football masculine.

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