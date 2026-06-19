Portzamparc relativise l'attaque de Grizzly Research sur 2CRSi

Au lendemain d'une chute de 43,05%, consécutive à une attaque du vendeur à découvert Grizzly Research, le titre 2CRSi va être suspendu.

La société qui conçoit, développe et fabrique des serveurs informatiques haute performance et des solutions pour l'IA a demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre afin de préparer "une réponse documentée" aux allégations proférées par Grizzly Research.

Pour les analystes de Portzamparc, 2CRSi devrait fournir une réponse aux attaques du vendeur à découvert d'ici lundi. Dans sa note, la société de Bourse estime que le rapport de l'activiste "est comme d'habitude bien ficelé, et il profite d'un déficit de communication du groupe sur la relation avec NYGC, qui va selon nous plus loin qu'une simple relation client/fournisseur".

Portzamparc partage des interrogations avec Grizzly Research "sur la surface financière exacte d'Atlas Cloud et donc sa capacité à honorer l'ensemble du partenariat de 6 milliards de dollars avec NYGC".

Toutefois, les analystes tempèrent en indiquant que la conclusion que "2CRSi a fabriqué la quasi-totalité de ses revenus" semble aberrante. Ils se justifient en indiquant que la contribution de NYGC (New York Green Cloud) aux revenus passés est négligeable. En outre, la société de Bourse a pu constater la réalité du "business" en rencontrant au fil des années de nombreux fournisseurs, partenaires et clients. Enfin, les relations de qualité et de longue date avec les différents fabricants de puce, en premier lieu Nvidia, sont facilement vérifiables selon les analystes.

En guise de conclusion, Portzamparc rappelle que le taux de succès récent de Grizzly Research est de 50% (sur les 20 dernières sociétés attaquées, 10 actions sont plus hautes aujourd'hui qu'avant l'attaque et 10 sont plus basses).

Les analystes de la société de Bourse attendent désormais des réponses convaincantes de 2CRSi pour faire face à cette attaque qui doit être relativisée. En attendant une communication de la société strasbourgeoise, la recommandation reste à acheter, avec une cible de cours de 60,1 euros.