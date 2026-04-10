Le tarlatamab, médicament d'Amgen contre le cancer du poumon, est approuvé en Chine

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Le tarlatamab, médicament d'Amgen AMGN.O contre le cancer du poumon, a obtenu l'approbation de l'Administration nationale des produits médicaux de Chine, a déclaré vendredi son partenaire de développement et de commercialisation BeOne Medicines 6160.HK sur WeChat .

Ce médicament est une immunothérapie ciblée destinée aux adultes atteints d'un cancer du poumon à petites cellules au stade extensif et difficile à traiter, qui s'est aggravé malgré la chimiothérapie.

Le fabricant américain de médicaments vend le tarlatamab sur son marché national sous le nom d'Imdelltra . Il fait partie du portefeuille d'anticorps bispécifiques d'Amgen, conçus pour se fixer sur une cellule cancéreuse et sur une cellule immunitaire, les réunissant pour que le système immunitaire de l'organisme puisse tuer le cancer.

Amgen et BeOne, société cotée à Hong Kong, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires concernant la date de lancement ou le prix pour le marché chinois.

Certains analystes de Wall Street ont déclaré que le tarlatamab pourrait représenter une opportunité de ventes annuelles de plus de 2 milliards de dollars pour Amgen.