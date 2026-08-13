Le Tamil Nadu, en Inde, s'apprête à signer des accords portant sur 1,58 milliard de dollars de nouveaux projets menés par des entreprises étrangères, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Praveen Paramasivam

L'État indien du Tamil Nadu s'apprête à signer des accords d'une valeur d'environ 150,5 milliards de roupies (1,58 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros) portant sur plus d'une douzaine de nouveaux projets menés par des entreprises étrangères, a déclaré jeudi une source gouvernementale, dans le cadre d'une initiative plus large comprenant près de 100 accords.

Le gouvernement de l’État a indiqué dans une annonce parue dans la presse qu’il signerait 97 accords d’une valeur de 674,52 milliards de roupies, créant ainsi plus de 100.000 emplois. La source a précisé que ce montant total comprenait les investissements réalisés par des entreprises indiennes ainsi que les extensions d’installations existantes.

Il s’agit du premier forum d’investissement depuis que l’acteur devenu homme politique Joseph Vijay a pris ses fonctions de ministre en chef en mai, son administration cherchant à attirer davantage d’entreprises dans le premier État industriel de l’Inde.

La source a également indiqué que parmi ces nouveaux projets figuraient un investissement d’environ 5 milliards de roupies du fabricant américain de serveurs Super Micro Computer SMCI.O et un investissement de 20 milliards de roupies du groupe de construction français Saint-Gobain SGOB.PA .

Saint-Gobain, Super Micro et le gouvernement du Tamil Nadu n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

(1 $ = 95,3550 roupies indiennes)