Le syndicat suédois IF Metall va suspendre son action contre Tesla

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Le syndicat suédois IF Metall a annoncé jeudi qu'il suspendrait son action collective contre Tesla TSLA.O à compter du 19 août.