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Le syndicat suédois IF Metall va suspendre son action contre Tesla
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 15:25
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le syndicat suédois IF Metall a annoncé jeudi qu'il suspendrait son action collective contre Tesla TSLA.O à compter du 19 août.

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