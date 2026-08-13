Le syndicat suédois IF Metall va suspendre son action contre Tesla

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information fournie par Boursorama avec AFP•13.08.2026•17:04•
Le géant du prêt-à-porter en ligne Shein a été débouté jeudi par la justice britannique contre le site de commerce en ligne chinois Temu, à qui il reprochait l'utilisation non autorisée de photographies de vêtements protégées par le droit d'auteur. Fondée en Chine ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•13.08.2026•17:01•
L'Allemagne de l'Est, c'était "la Stasi, des cachots de torture et des bandes de la mort le long du mur", a rappelé un responsable politique allemand. La RDA subissait une "dictature brutale", et pourtant, les "extrémistes" minimisent les méfaits du régime communiste ...
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Le géant américain Meta, propriétaire de Facebook et Instagram, sommé en France par l'Autorité de la concurrence de négocier avec journaux et agences de presse pour les rémunérer, a contesté cette décision et une audience en appel est programmée le 17 septembre, ...
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