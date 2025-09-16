Le syndicat propose une offre pour mettre fin à la grève de six semaines de Boeing Defense

Les grévistes de Boeing Defense voteront vendredi sur un contrat de quatre ans proposé par leur syndicat dans le but de mettre fin à une grève de six semaines, a annoncé mardi l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (AIM).

L'offre proposée par l'AIM s'appuie sur la proposition de l'entreprise et prévoit une prime de ratification plus importante, de meilleures contributions au régime de retraite et de meilleures augmentations de salaire pour les travailleurs qui se situent au plafond du salaire horaire.

Les quelque 3 200 membres du district 837 de l'AIM ont rejeté à 57 % la dernière offre de Boeing le 12 septembre.

Boeing Defense n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.