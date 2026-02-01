Le syndicat prolonge les négociations avec Marathon, évitant ainsi une grève dans les raffineries

Selon le syndicat, la grève a été évitée sur une base de 24 heures consécutives

Le syndicat a rejeté au moins cinq propositions de Marathon

La dernière proposition prévoyait une augmentation de salaire de 14 % sur quatre ans

Le syndicat des Métallurgistes unis d'Amérique a déclaré samedi en fin de journée qu'il prolongerait les négociations avec Marathon Petroleum MPC.N , évitant ainsi une grève de 30 000 travailleurs dans les raffineries et les usines chimiques américaines.

La prolongation de 24 heures signifie que le contrat actuel, qui devait expirer à 0h01 ET (0501 GMT) dimanche, reste en vigueur jusqu'à ce que le syndicat donne un préavis de grève de 24 heures ou que Marathon émette un préavis de 24 heures pour mettre les travailleurs en lock-out.

Depuis le début des négociations, il y a un peu plus d'une semaine, le syndicat a rejeté au moins cinq propositions de Marathon. La dernière proposition de samedi aurait accordé aux travailleurs des raffineries et des usines chimiques une augmentation de salaire de 14 % sur la base d'un contrat de quatre ans.

Marathon est le principal négociateur pour 26 raffineurs et entreprises chimiques américains, dont Exxon Mobil XOM.N , Chevron CVX.N et Valero Energy VLO.N . L'USW représente les travailleurs des usines qui représentent les deux tiers de la capacité de raffinage du pétrole brut aux États-Unis.

Plus tôt dans la journée de samedi, le porte-parole de Marathon, Jamal Kheiry, a déclaré: "MPC continue de rencontrer les représentants de l'USW. Nous nous engageons à négocier de bonne foi et à travailler à la conclusion d'un accord mutuellement satisfaisant"

Mike Smith, président du programme national de transactions pétrolières des Métallos, a déclaré que les membres du syndicat se battaient pour l'équité et la justice.

"Notre unité et notre solidarité dans tous les établissements de l'industrie envoient un message clair: nous sommes prêts à nous battre pour obtenir un contrat équitable", a déclaré M. Smith dans un communiqué publié par l'USW.

Les points d'achoppement des négociations sont les augmentations du coût de la vie pour les 30 000 travailleurs de l'industrie pétrolière représentés par le syndicat, les coûts des soins de santé et les normes relatives à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les usines, ont déclaré des personnes au fait des négociations.

L'USW réclame également des normes de sécurité plus strictes, mais les sources ont déclaré que cela ne semble pas être un point de départ pour Marathon.

"Marathon, en tant qu'entreprise, pense que notre secteur est surpayé", a déclaré l'une des sources, qui a demandé à ne pas être identifiée parce qu'elle n'était pas autorisée à s'exprimer publiquement. "Ils ne sont pas très avancés sur le plan économique. Et pour être honnête, ils n'abordent pas vraiment d'autres aspects de notre proposition que l'IA. Et ils ne l'abordent pas de manière satisfaisante."

Lors de précédentes négociations, l'USW a accordé des prolongations de 24 heures pour plusieurs jours après l'expiration d'un contrat.

Les négociations portent sur un accord national type qui fixe les salaires des travailleurs horaires syndiqués, les coûts des soins de santé, les accords nationaux sur la sécurité et d'autres questions.

Les opérateurs de raffinerie internes gagnent environ 50 dollars de l'heure à l'issue de leur période d'essai.

L'accord national est combiné à des accords sur des questions spécifiques à chaque site pour créer le contrat de chaque usine.

Les travailleurs et l'entreprise ont réglé les problèmes locaux vendredi dans la plus grande raffinerie de Marathon, la Galveston Bay Refinery, qui produit 631 000 barils par jour.