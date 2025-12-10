Le syndicat IG Metall demande l'exclusion de Dassault du programme Scaf

(Actualisé avec réunion vendredi et contexte §5-7)

Le puissant syndicat IG Metall a fait savoir au gouvernement allemand qu'il refusait de coopérer avec le groupe français Dassault Aviation AM.PA dans le projet d'avion de combat du futur, une décision qui ajoute aux tensions entre Paris et Berlin sur le serpent de mer du Scaf.

"Nous sommes heureux de collaborer avec des entreprises françaises, mais pas avec Dassault", écrit le vice-président d'IG Metall, Jürgen Kerner, dans une lettre datée du 8 décembre au ministre de la Défense, Boris Pistorius, et au ministre des Finances, Lars Klingbeil, que Reuters a consultée.

"Nous défendons la coopération européenne et l'amitié franco-allemande. Mais Dassault bafoue les deux pour des raisons égoïstes", peut-on lire.

Un porte-parole du ministère allemand de la Défense a confirmé la réception de la lettre d'IG Metall, mais a refusé d'en préciser le contenu.

Les ministres des Armées et de la Défense français, allemand et espagnol doivent se rencontrer vendredi pour discuter de l'avenir du projet Scaf, a fait savoir mercredi le ministère allemand.

Ce projet européen d'avion du futur, envisagé depuis plus de huit ans, est entravé par une dispute entre Dassault Aviation et Airbus AIR.PA sur le partage des tâches et les droits sur les technologies.

Le futur avion est destiné à remplacer à partir de 2040 les Rafale français et les Eurofighter allemands et espagnols par un chasseur de sixième génération.

(Rédigé par Sabine Siebold à Berlin, Alexander Huebner à Munich et Tim Hepher à Londres ; version française Coralie Lamarque et Blandine Hénault; édité par Sophie Louet)