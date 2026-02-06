 Aller au contenu principal
Municipales: la maire UDI sortante d'Aix-en-Provence Sophie Joissains se représente
information fournie par AFP 06/02/2026 à 15:32

Sophie Joissains, maire UDI d'Aix-en-Provence et candidate à sa réélection, à Aix-en-Provence (Bouche-du-Rhône) le 6 février 2026 ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Sophie Joissains, maire UDI d'Aix-en-Provence et candidate à sa réélection, à Aix-en-Provence (Bouche-du-Rhône) le 6 février 2026 ( AFP / MIGUEL MEDINA )

La maire sortante d'Aix-en-Provence, Sophie Joissains, a annoncé vendredi sa candidature à un nouveau mandat, avec l'espoir de perpétuer une dynastie enclenchée en 1978 par son père dans cette élection municipale qui s'annonce indécise dans la Cité aux mille fontaines.

"Nous y sommes, alors oui je suis candidate aux élections municipales 2026, c'est une émotion et un grand honneur", a déclaré vendredi après-midi l'édile étiquetée Union des démocrates et indépendants(UDI) dans cette ville cossue de 150.000 habitants, située à une trentaine de kilomètres de Marseille.

"Il y aura plusieurs partis de la droite et du centre avec moi mais je ne veux pas que ce soit un catalogue, les habitants de la commune ont besoin de projet, les partis politiques sont accessoires", a-t-elle ajouté.

Si elle venait à l'emporter, l'ex-sénatrice de 56 ans, qui avait repris le fauteuil à sa mère fin 2021 dans des conditions contestées, perpétuerait la dynastie familiale à la tête de l'ex-capitale de Provence, entamée par le père de Sophie, Alain Joissains (UDF-radical valoisien), qui avait repris la ville à la gauche en 1978. Il avait dû quitter ses fonctions dès 1983 après sa mise en cause dans le financement de la villa de son beau-père avec de l'argent de la municipalité.

Sa mère, Maryse Joissains, avait pris sa revanche en reprenant le flambeau municipal en 2001 mais avait démissionné 20 ans plus tard à 79 ans en invoquant des raisons de santé, avant d'être définitivement condamnée pour détournement de fonds publics, notamment pour la promotion d'un chauffeur dont elle était proche.

Sa fille Sophie avait alors été élue en septembre 2021 sans surprise par la majorité municipale de droite. Dénonçant une élection "illégitime", voire de "mise en scène à la nord-coréenne", l'opposition avait quitté la séance avant le vote.

La réélection de la maire sortante de la seconde ville des Bouches-du-Rhône, vice-présidente de l'UDI, n'est toutefois pas assurée tant le scrutin paraît incertain: outre deux candidatures à gauche, Sophie Joissains devra affronter un candidat d'extrême droite mais surtout une candidature dissidente au centre-droit.

Municipales 2026
