Russie: un haut responsable militaire blessé dans une attaque imputée à l'Ukraine

Image fournie par le ministère russe de la défense du général Vladimir Alekseïev, le 23 juin 2023 ( Russian Defence Ministry / Handout )

Un haut responsable du renseignement militaire russe a été blessé vendredi à Moscou par des tirs et hospitalisé, une attaque imputée par les autorités russes à Kiev au lendemain de pourparlers sur la fin du conflit en Ukraine.

Kiev n'a pas réagi dans l'immédiat à cette accusation concernant l'attaque survenue dans un immeuble résidentiel, dernière d'une série ayant visé ces dernières années des figures de l'armée russe et dont certaines ont été revendiquées par l'Ukraine.

Selon le Comité d'enquête russe, "une personne non identifiée a tiré plusieurs coups de feu" sur le général Vladimir Alekseïev, premier adjoint du chef du service de renseignement militaire russe, Igor Kostioukov. Ce dernier a mené la délégation russe aux négociations à Abou Dhabi sur le règlement du conflit en Ukraine.

Agé de 64 ans, le général Alekseïev est sanctionné en Occident pour son rôle présumé dans des cyberattaques imputées à la Russie et accusé d'avoir organisé une attaque à l'agent neurotoxique contre un transfuge russe, Sergueï Skripal, au Royaume-Uni, en 2018.

Le général blessé a été hospitalisé et une enquête pour "tentative d'assassinat" et "trafic d'armes" a été ouverte, a précisé le Comité d'enquête dans un communiqué.

- "Acte terroriste" -

Le lieu de l'attaque contre un général russe dans un immeuble résidentiel à Moscou, interdit d'accès au public, le 6 février 2026 ( AFP / Hector RETAMAL )

Quelques heures après l'attaque survenue tôt vendredi matin, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a accusé l'Ukraine d'être derrière cet "attentat", Kiev cherchant ainsi selon lui à "faire capoter le processus de négociation" visant à mettre fin à près de quatre ans de guerre.

"Cet acte terroriste confirme une fois de plus l'orientation du régime (du président Volodymyr) Zelensky vers des provocations constantes", a affirmé M. Lavrov à la télévision russe.

"Les services spéciaux font leur travail en ce moment", a déclaré pour sa part à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en souhaitant au général blessé de "survivre et de se rétablir".

Des enquêteurs et des experts ont été dépêchés sur place et les enregistrements des caméras de surveillance sont en train d'être examinés, selon le Comité d'enquête.

De nombreux journalistes ont afflué pour filmer les lieux, bouclés par la police, et des voitures du Comité d'enquête sont présentes sur place, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Selon sa biographie officielle, le général Alekseïev s'est notamment distingué lors des opérations de renseignement en Syrie où la Russie est intervenue militairement en 2015 contre les jihadistes et en soutien au régime de Bachar al-Assad.

Il a également participé aux négociations avec le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, lors de sa mutinerie avortée en juin 2023.

Depuis le début de l'offensive russe à grande échelle contre l'Ukraine en février 2022, plusieurs généraux russes, des responsables locaux et des personnalités publiques soutenant le conflit ont été tués dans des explosions sur le territoire russe ou en Ukraine occupée. Ces assassinats ont parfois été revendiqués par Kiev.

Fin janvier, un tribunal militaire russe a condamné à la prison à vie un ressortissant ouzbek accusé du meurtre du général russe Igor Kirillov, commandant des forces russes de défense radiologique, chimique et biologique, commis en 2024 pour le compte de Kiev.